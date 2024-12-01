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Giovanni van Bronckhorst 5 ayda 3 milyon euroyu alıp gitti

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Tazminat
Giovanni van Bronckhorst 5 ayda 3 milyon euroyu alıp gitti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 07:00

Beşiktaş'ın yollarını resmen ayırdığı Giovanni van Bronckhorst'un ekibiyle beraber alacağı tazminat belli oldu.

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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi resmen sona erdi. İstifa eden Hasan Arat’ın yerine başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel’in gönderme kararı aldığı Hollandalı teknik direktör ile yapılan fesih görüşmeleri dün sona erdi ve yollar kesin olarak ayrıldı.

1 Temmuz 2024’te 2+1 yıllık imza atan van Bronckhorst’a, mukavelesinin feshi karşılığında Haziran 2026’ya dek alacağı paranın tamamı ödenecek. Bu paranın peşin ödeneceği belirtildi. Toplam 153 gün görevde kalan Giovanni van Bronckhorst, beraberinde getirdiği antrenörlerle birlikte toplam 3 milyon Euro almış olacak.

20 RESMİ MAÇA ÇIKTI, SÜPER KUPA'YI GETİRDİ

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst döneminde 12’si Trendyol Süper Lig, 7’si UEFA Avrupa Ligi ve 1’i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 20 resmi maça çıktı. Süper Kupa’da Galatasaray’ı 5-0 yenerek şampiyon yapan Hollandalı çalıştırıcı, diğer karşılaşmalarda ise 9 galibiyet, 4 beraberlik, 6 bebarerlik aldı.

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