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Voleybol
AA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Giovanni Guidetti, voleybol antrenörleriyle online sohbet etti

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Giovanni Guidetti, voleybol antrenörleriyle online sohbet etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen voleybol söyleşilerinin ikincisine katıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Giovanni Guidetti ile Voleybol Söyleşileri" adıyla ikinci kez düzenlenen ve federasyonun eğitim kurulu koordinatörü Selda Bereket Yücel'in moderatörlüğünde online platformda gerçekleştirilen etkinliğe, A Milli Kadın Takımı teknik ekibi ile Türkiye'de görev yapmakta olan antrenörlerin katıldığı belirtildi.

Söyleşide, "Voleybolda antrenman bireysel mi bütünsel mi olmalı, nasıl ve ne zaman yapılmalı?" konusunun konuşulduğu ifade edildi.

Giovanni Guidetti ve teknik ekibi ile düzenlenen söyleşilerin üçüncüsünün, 9 Mayıs Cumartesi günü "Takım içinde önemli ve önemli olmayan kurallar" başlığıyla yapılacağı aktarıldı.

Giovanni Guidetti, voleybol antrenörleriyle online sohbet etti

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