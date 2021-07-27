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Spor Arena
Haber Giriş: 27.07.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Giovanni Guidetti kimdir, nereli? Giovanni Guidetti çalıştırdığı takımlar hangileri?

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Giovanni Guidetti kimdir, nereli? Giovanni Guidetti çalıştırdığı takımlar hangileri?

Giovanni Guidetti, Türkiye Voleybol Milli Takımının teknik direktörlüğünü üstlenmektedir. 2011 yılında VakıfBank'ı Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparak kendisine ve Türkiye'ye bir ilki yaşatma başarısı göstermiştir. Peki, Giovanni Guidetti kimdir, nereli? Giovanni Guidetti çalıştırdığı takımlar hangileri? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Giovanni Guidetti, 20 Eylül 1972 tarihinde İtalya Modena'da dünyaya geldi. Vakıfbank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı'nı çalıştırmaktadır.

1995 yılından 1998'e kadar İtalyan Spezzano kulübünü çalıştırdı. 1997'de takımının birinci lige yükselmesini sağladı. Bu başarı ona İtalya'da Yılın antrenörü unvanını kazandırdı. 2008 yılından beri VakıfBank'ın antrenörlüğünü yapmaktadır. 2011 yılında VakıfBank'ı Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparak kendisine ve Türkiye'ye bir ilki yaşatma başarısı göstermiştir. Şu anda Türkiye millî takımı ve Vakıfbank SK'yi çalışmaktadır. Fenerbahçe SK oyuncusu Bahar Toksoy ile evlidir, Allison adında bir kızları vardır.

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