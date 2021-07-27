Giovanni Guidetti kimdir, nereli? Giovanni Guidetti çalıştırdığı takımlar hangileri?

Giovanni Guidetti, 20 Eylül 1972 tarihinde İtalya Modena'da dünyaya geldi. Vakıfbank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı'nı çalıştırmaktadır.

1995 yılından 1998'e kadar İtalyan Spezzano kulübünü çalıştırdı. 1997'de takımının birinci lige yükselmesini sağladı. Bu başarı ona İtalya'da Yılın antrenörü unvanını kazandırdı. 2008 yılından beri VakıfBank'ın antrenörlüğünü yapmaktadır. 2011 yılında VakıfBank'ı Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparak kendisine ve Türkiye'ye bir ilki yaşatma başarısı göstermiştir. Şu anda Türkiye millî takımı ve Vakıfbank SK'yi çalışmaktadır. Fenerbahçe SK oyuncusu Bahar Toksoy ile evlidir, Allison adında bir kızları vardır.