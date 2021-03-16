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GeriVoleybol Giovanni Guidetti gözünü CEV Şampiyonlar Ligi yarı finaline dikti
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Giovanni Guidetti gözünü CEV Şampiyonlar Ligi yarı finaline dikti

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Giovanni Guidetti gözünü CEV Şampiyonlar Ligi yarı finaline dikti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla İstanbul'da yapacakları ilk maç öncesi iyi çalıştıklarını ifade etti.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde kupayı 4 kez namağlup kazanan sarı-siyahlıların başantrenörü, yaptığı açıklamada, ilk maçta hatasız oynamaları gerektiğini belirtti.

Güçlü bir İtalyan takımına karşı mücadele vereceklerini vurgulayan Guidetti, "Eczacıbaşı'na karşı iki maçı da kazandılar. Çok iyi oynamamız ve hazırlanmamız gerekiyor. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımım bu sezon her finali oynamayı hak ediyor, çünkü gerçekten iyi voleybol oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Giovanni Guidetti gözünü CEV Şampiyonlar Ligi yarı finaline dikti

Öte yandan, takımın Brezilyalı smaçörü Gabi de maça ilişkin, "Çok dikkatli olmalıyız. Finale yükselmek bizim için gerçekten çok önemli. Onları çok iyi analiz ettik ve çok iyi çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yarı final maçıma çıkacağım için çok heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu. 

Giovanni Guidetti gözünü CEV Şampiyonlar Ligi yarı finaline dikti

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