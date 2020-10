Giovanni Guidetti: "Fenerbahçe derbisine hazırız..."

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe OPET'i VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek. Ligde sekizde sekiz yapan sarı-siyahlılar, rakiplerine sadece bir set imkanı tanırken, son beş sezonda Fenerbahçe'yle ligde karşılaştığı 14 mücadelenin 11'ini kazanmayı başardı.



Guidetti: "Kondisyon açısından iyi durumdayız"

Fenerbahçe derbilerinin her zaman zorlu geçtiğini vurgulayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Rakibimiz bu sezon çok daha iyi bir takım. Çünkü birkaç sezondur bir arada oynayan oyunculardan kurulu. Bu nedenle sahada daha uyumlu hareket ediyorlar. Eğlenceli ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Biz de ligdeki ilk zorlu maçımıza çıkacağız. Takım olarak beklenmedik bir süreçten geçtik. Yaklaşık 10 gün antrenman yapamadık ama kondisyon olarak iyi durumdayız. Bizim için derbiler her zaman önemli ve biz de bu maçlara her zaman hazırız" diye konuştu.



Gürkaynak: "Performansımızdan çok mutluyuz"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, "Ara verdiğimiz bir dönemden sonra takım olarak iyi toparlandık. Performansımızdan dolayı çok mutluyuz. Kazandığımız maçları düşünmektense takım olarak önümüzdeki iki kritik maça odaklandık. İlk önce Fenerbahçe'yle ardından Eczacıbaşı'yla zorlu maçlar oynayacağız. Hazırlıklarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Giovanni'nin de katkısıyla uzun ve yararlı antrenmanlar yapıyoruz. Takım olarak en büyük arzumuz; Fenerbahçe maçını kazanmak" açıklamasını yaptı.

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...