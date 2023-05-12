Giovanni Guideitti, Egonu'nun ayrılığını açıkladı!

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VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guideitti, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile oynayacakları mücadele öncesinde verdiği röportajda Paola Egonu ile yolların ayrılacağını duyurdu.

Corriere Torino'ya konuşan Giovanni Guideitti, "Paola, İstanbul'da kendini sevdirdi. İstemeden de olsa gitmesine izin vereceğim. Tutamadık ve üzgünüm. Çok güzel bir ilişkimiz var, büyük bir büyüme arzusu olan, mütevazi bir kız" ifadelerini kullandı.

YENİ ADRESİ MONZA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Paola Egonu, Vero Volley Milano Monza'ya transfer olacak. Monza, birkaç yıl önce de Egonu için girişimlerde bulunmuş ancak oyuncu o dönem Imoco Conegliano'yu tercih etmişti.