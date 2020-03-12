Haber Giriş: 12.03.2020 - 18:33,
Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ertelendi
Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni, ülkemizde ve dünyada toplum sağlığını ilgilendiren koronavirüs endişesi nedeniyle ileri bir tarihe ertendi.
Yapılan açıklama şöyle:
"25 Mart 2020 tarihinde düzenlemeyi planladığımız Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Ödül Töreni'ni, ülkemizde ve dünyada toplum sağlığını ilgilendiren son gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe erteledik.
Anlayışınız için teşekkür ederiz."
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