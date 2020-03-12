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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 18:33,Son Güncelleme:/

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ertelendi

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Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ertelendi
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Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni, ülkemizde ve dünyada toplum sağlığını ilgilendiren koronavirüs endişesi nedeniyle ileri bir tarihe ertendi.

Yapılan açıklama şöyle:

"25 Mart 2020 tarihinde düzenlemeyi planladığımız Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Ödül Töreni'ni, ülkemizde ve dünyada toplum sağlığını ilgilendiren son gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe erteledik.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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