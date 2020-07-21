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GeriBasketbol Gigi Datome'den Pınar Gültekin paylaşımı! 'Artık yeter!'
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Basketbol
Haber Giriş: 21.07.2020 - 19:35,Son Güncelleme:

Gigi Datome'den Pınar Gültekin paylaşımı! 'Artık yeter!'

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Gigi Datome'den Pınar Gültekin paylaşımı! 'Artık yeter!'
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Uzun süre Fenerbahçe Beko forması giyen ve bu yaz ;Olimpia Milano'ya transfer olanİtalyan basketbolcu Luigi Datome, Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Gigi Datome'nin sosyal medyadan Pınar Gültekin için yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Pınar Gültekin, mekanın cennet olsun. Artık yeter! Daha fazla saygıya ve eğitime ihtiyacımız var. Bu, kabul edilemez."

Gigi Datomeden Pınar Gültekin paylaşımı Artık yeter

Gigi Datomeden Pınar Gültekin paylaşımı Artık yeter

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