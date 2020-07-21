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Gigi Datome'den Pınar Gültekin paylaşımı! 'Artık yeter!'
Uzun süre Fenerbahçe Beko forması giyen ve bu yaz ;Olimpia Milano'ya transfer olanİtalyan basketbolcu Luigi Datome, Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.
Gigi Datome'nin sosyal medyadan Pınar Gültekin için yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Pınar Gültekin, mekanın cennet olsun. Artık yeter! Daha fazla saygıya ve eğitime ihtiyacımız var. Bu, kabul edilemez."
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