Gigi Becali'den Olimpiu Morutan itirafı! "Şu anda 3 milyon Euro bile etmez"

Romanya Ligi ekibi FCSB'de forma giyen Olimpiu Morutan'la, sarı kırmızılıların ismi sık sık anılırken Rumen kulübü oyuncusu için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Sarı kırmızılı kulüp, oyuncuya biçilen bonservis bedelini çok bulurken resmi bir girişim yapılmayacağı belirtildi.

"ŞU AN 3 MİLYON EURO BİLE ETMEZ"

Başkan Burak Elmas, Morutan'la ilgili resmi bir girişimde bulunmayacaklarını açıklarken Rumen basınına konuşan Becali, "Galatasaray'ın yerinde olsam o kadarını vermezdim. Morutan'ın son 3 maçını gördükten sonra vermezdim. Şu anda 3 milyon Euro bile etmez. Şu an değeri 3 milyon Euro bile değil ama yine de 8 milyon Euro'ya vermem. Türklerin ne kadar verdiğini bilmiyorum çünkü resmi olarak kimseyle görüşmedim." ifadelerini kullandı.

ELMAS: GÖRÜŞME OLMAYACAK

Galatasaray Başkanı Elmas, oyuncuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Morutan ile ilgili resmi teklif, yazışma, görüşme olmadı. Olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.