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eSpor
Haber Giriş: 21.12.2020 - 15:06 | Son Güncelleme:

Giants, CS:GO takımını dağıttı

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Giants, CS:GO takımını dağıttı
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Ricardo "⁠fox⁠" Pacheco’un takımı dağıtıldı.

Giants, erkek CS:GO takımını kaldırdığını ve mevcut takımı da dağıttığını duyurdu. İspanyol organizasyon, takımı dağıtma kararını x6tence’i satın aldıktan sadece altı ay sonra verdi. Şu anda x6tence, dünya sıralamasında 50. olan Marcus "⁠maNkz⁠" Kjeldsen’ın liderliğindeki Danimarkalı bir takımla çalışıyor.

Giants Gaming, internet sitesi üstünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Giants Esports’un da bir parçası olduğu Good Game Group, x6tence’i satın aldığında her iki organizasyonu da Valve’in rekabetçi sahnesinde tutmak konunda zor bir ikilemle karışlaştık. “

Giants, CS: GO'da son üç buçuk yıldır İberya (İspanya ve Portekiz) bölgesindeki en büyük isimlerden biri olmuştu.

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