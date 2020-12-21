Giants, CS:GO takımını dağıttı
Ricardo "fox" Pacheco’un takımı dağıtıldı.
Giants, erkek CS:GO takımını kaldırdığını ve mevcut takımı da dağıttığını duyurdu. İspanyol organizasyon, takımı dağıtma kararını x6tence’i satın aldıktan sadece altı ay sonra verdi. Şu anda x6tence, dünya sıralamasında 50. olan Marcus "maNkz" Kjeldsen’ın liderliğindeki Danimarkalı bir takımla çalışıyor.
Giants Gaming, internet sitesi üstünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Giants Esports’un da bir parçası olduğu Good Game Group, x6tence’i satın aldığında her iki organizasyonu da Valve’in rekabetçi sahnesinde tutmak konunda zor bir ikilemle karışlaştık. “
Giants, CS: GO'da son üç buçuk yıldır İberya (İspanya ve Portekiz) bölgesindeki en büyük isimlerden biri olmuştu.
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