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Basketbol
AA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Giannoulis Larentzakis, Olympiakos'ta

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Giannoulis Larentzakis, Olympiakos'ta
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, skorer oyuncu Giannoulis Larentzakis'i kadrosuna kattı. Olympiakos Kulübü, 26 yaşındaki Yunan şutör Larentzakis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinde Ikaros, Aris, Kolossos, AEK gibi takımlarda oynayan 1,95 metre boyundaki Larentzakis, son olarak İspanya'da UCAM Murcia forması giymişti.

Geçen sezon İspanya liginde 19 maça çıkan Larentzakis, 8,7 sayı, 2,5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Giannoulis Larentzakis, Olympiakosta

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