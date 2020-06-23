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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

Giannis Antetokounmpo'nun en küçük kardeşi Alex Antetokounmpo, UCAM Murcia'da!

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Giannis Antetokounmpo'nun en küçük kardeşi Alex Antetokounmpo, UCAM Murcia'da!
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İspanya'nın UCAM Murcia ekibi, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun en küçük kardeşi Alex Antetokounmpo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Nijerya asıllı Yunan şutör Alex Antetokounmpo ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi takımlarından gelen birçok teklife rağmen tercihini Avrupa'dan yana kullanan Alex Antetokounmpo'nun, 2021 NBA draftına dahil olması bekleniyor.

Öte yandan, Alex'in üç ağabeyi NBA'de forma giyiyor.

Milwaukee Bucks'ta geçen sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Giannis ile Thanasis Antetokounmpo, Los Angeles Lakers'ta ise Kostas Antetokounmpo görev yapıyor.

Giannis Antetokounmponun en küçük kardeşi Alex Antetokounmpo, UCAM Murciada

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