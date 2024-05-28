×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Giannis Antetokounmpo'dan Ergin Ataman'a: Sen dünyanın en iyi koçusun

Güncelleme Tarihi:

#Euroleague#Giannis Antetokounmpo#Ergin Ataman
Giannis Antetokounmpodan Ergin Atamana: Sen dünyanın en iyi koçusun
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 07:00

Panathinaikos’u THY Euroleague şampiyonu yapan Ergin Ataman, Yunanistan’da günün adamı oldu. Yeşil beyazlı takımı 12 yıl aradan sonra Avrupa’nın zirvesine taşıyan Ataman için Yunan spor yazarları övgü dolu yorumlar yaptı. Hristos Rombolis, “Basketbolda her şey antrenörden başlar. Ataman, nasıl şampiyon olunacağını” gösterdi derken, Pantelis Dimandopulos, “Yeni kurulan bir takımı Avrupa şampiyonu yapabilecek tek bir hoca vardır: Ergin Ataman” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Berlin’deki THY Euroleague finalinde Real Madrid’i 95-80 yenerek şampiyonluğa ulaşan Panathinakos’un başantrenörü Engin Ataman Yunanistan’da ‘günün adamı’ oldu. Yunan medyası Türk hocaya övgü yağdırırken, finali izleyen NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo, maçtan sonra Ataman’ın yanına gelerek, “Sen dünyanın en iyi koçusun” dedi. Daha önce Anadolu Efes ile 2 kez aynı başarıya ulaşan Engin Ataman, Atina’ya dönüşünden önce Berlin’de gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, “Dörtlü Final’e katılacağımıza emindim ama şampiyon olacağımıza pek inanmıyordum” dedi.

Gözden KaçmasınEuroleaguede şampiyon Panathinaikos Ergin Atamandan 4 yılda 3. zaferEuroleague'de şampiyon Panathinaikos! Ergin Ataman'dan 4 yılda 3. zaferHaberi görüntüle

PANATHİNAİKOS’UN 7. ŞAMPİYONLUĞU

Panathinaikos’u 12 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesine taşıyan Ataman ve oyuncularının Atina’ya dönüşü tam anlamıyla muhteşem oldu. Havalimanında toplanında binlerce taraftar, kulüp tarihinin 7. Euroleague şampiyonluğunu kazanan yeşil beyazlı takımı coşkuyla karşıladı. Takım ve taraftarlar daha sonra konvoy halinde OAKA Spor Salonu’na giderek kutlamalara burada devam ettiler. Yunan basketbol yazarları da Avrupa’nın 1 numaralı kupasında şampiyon olan Panathinaikos’a övgüler yağdırırken, Ergin Ataman’ı adeta göklere çıkardılar. Yorumcuların görüşleri şöyle:

Haberin Devamı

OYUNCULARINI AYNI HEDEFTE BİRLEŞTİRDİ

Hristos Rombolis: (SporFM): “Basketbolda belki parasız hiçbir şey olmaz, belki Sloukas çok büyük oyuncu. Ancak, her şey antrenörden başlar. Ataman, özgüvenin oyuncularına aşıladı. Nasıl şampiyon olunur gösterdi.” 

Yorgo Petridis (SporFM): “Ataman’ın yapısı, ruhu ve beyni her zaman bir hedefte birleşiyor: Kazanmak. Oyuncularını da bu hedef için ikna etti. Türk hoca, en başından büyük başarılar elde edeceğine inanıyordu.” 

Pantelis Dimandopulos (Sport24): “Yeni oyunculardan oluşan bir takımı Avrupa’nın zirvesine taşayabilecek tek bir hoca vardır: Ergin Ataman. Her biri ayrı bir top isteyen oyuncuları, takım yaptı.”

ATAMAN YUNANiSTAN BASININDA MANŞETLERDE

· Live Sport: Sihirbaz Ergin Ataman.

· Sport Day: Ergin Ataman’ın müthiş yönetimi.

· Ta Nea: Ergin Ataman, Avrupa basketbolunun yıldızı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euroleague#Giannis Antetokounmpo#Ergin Ataman

BAKMADAN GEÇME!