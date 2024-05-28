Giannis Antetokounmpo'dan Ergin Ataman'a: Sen dünyanın en iyi koçusun

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Berlin’deki THY Euroleague finalinde Real Madrid’i 95-80 yenerek şampiyonluğa ulaşan Panathinakos’un başantrenörü Engin Ataman Yunanistan’da ‘günün adamı’ oldu. Yunan medyası Türk hocaya övgü yağdırırken, finali izleyen NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo, maçtan sonra Ataman’ın yanına gelerek, “Sen dünyanın en iyi koçusun” dedi. Daha önce Anadolu Efes ile 2 kez aynı başarıya ulaşan Engin Ataman, Atina’ya dönüşünden önce Berlin’de gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, “Dörtlü Final’e katılacağımıza emindim ama şampiyon olacağımıza pek inanmıyordum” dedi.

PANATHİNAİKOS’UN 7. ŞAMPİYONLUĞU

Panathinaikos’u 12 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesine taşıyan Ataman ve oyuncularının Atina’ya dönüşü tam anlamıyla muhteşem oldu. Havalimanında toplanında binlerce taraftar, kulüp tarihinin 7. Euroleague şampiyonluğunu kazanan yeşil beyazlı takımı coşkuyla karşıladı. Takım ve taraftarlar daha sonra konvoy halinde OAKA Spor Salonu’na giderek kutlamalara burada devam ettiler. Yunan basketbol yazarları da Avrupa’nın 1 numaralı kupasında şampiyon olan Panathinaikos’a övgüler yağdırırken, Ergin Ataman’ı adeta göklere çıkardılar. Yorumcuların görüşleri şöyle:

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OYUNCULARINI AYNI HEDEFTE BİRLEŞTİRDİ

Hristos Rombolis: (SporFM): “Basketbolda belki parasız hiçbir şey olmaz, belki Sloukas çok büyük oyuncu. Ancak, her şey antrenörden başlar. Ataman, özgüvenin oyuncularına aşıladı. Nasıl şampiyon olunur gösterdi.”

Yorgo Petridis (SporFM): “Ataman’ın yapısı, ruhu ve beyni her zaman bir hedefte birleşiyor: Kazanmak. Oyuncularını da bu hedef için ikna etti. Türk hoca, en başından büyük başarılar elde edeceğine inanıyordu.”

Pantelis Dimandopulos (Sport24): “Yeni oyunculardan oluşan bir takımı Avrupa’nın zirvesine taşayabilecek tek bir hoca vardır: Ergin Ataman. Her biri ayrı bir top isteyen oyuncuları, takım yaptı.”

ATAMAN YUNANiSTAN BASININDA MANŞETLERDE

· Live Sport: Sihirbaz Ergin Ataman.

· Sport Day: Ergin Ataman’ın müthiş yönetimi.

· Ta Nea: Ergin Ataman, Avrupa basketbolunun yıldızı.