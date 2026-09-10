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Gian Piero Gasperini: 'Bu beraberlik bizim için önemli'

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Roma#Fenerbahçe
Gian Piero Gasperini: Bu beraberlik bizim için önemli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 22:22

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Gian Piero Gasperini'nin sözleri;

İyi bir maç çıkardık, burada oynamak kolay değildi. Rakip çok sıkı bir savunma yaptı, çok hızlı oyuncularıyla kontrataklarla gol aramaya çalıştılar. Bu beraberlik, puan tablosu açısından da bizim için önemli.

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HER ZAMAN BÖYLE OYNAYAMAYIZ

Kötü bir çıkış yaptık, bu durum özellikle defans hattında kalıp dizilişimiz sabitken daha sık başımıza geliyor. Kesinlikle bu konuda çalışmalıyız, her zaman böyle oynayamayız: bazen daha geride oynamak zorunda kalırsınız.

PAHALIYA MAL OLDU

İki ipucu bir kanıt oluşturur, öyle derler, değil mi? Futbolda her şey açıklanabilir değildir, bazen şans faktörü de vardır. İkinci yarının başlangıcında dikkatli olmalıydık, son iki maçta bu bize pahalıya mal oldu.

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#Şampiyonlar Ligi#Roma#Fenerbahçe

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