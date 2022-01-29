Ghezzal'dan Gomis açıklaması! 'Instagram'dan yaptığı yorum...'

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Rachid Ghezzal'ın beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Geçen sene çok harika bir sezondu. Kazanabileceğimiz her şeyi kazandık. Bazen işler bu şekilde olmayabiliyor, futbolda bunlar var. Bu sezon da hedeflerimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız.

"BU SEZON GOL YOLLARINDA ZORLANIYORUZ"

Geçen sezon herkes gol atıyordu, özellikle Larin ve Aboubakar'ın gol katkıları çok yüksekti. Bu sezon ofansif anlamda zorluklar yaşıyoruz. Rakipler beni artık daha iyi tanıyorlar. Belki yeni yöntemler denemeliyiz. Erkenden bitireceğimiz maçları bu yüzden bitiremedik ve puan kayıpları yaşadık.

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"GOMIS'LE BİRLİKTE OYNAMAK İSTERİM AMA YAPTIĞIM O YORUM BİR ŞAKAYDI"

Gomis benim için bir abi gibi. Lyon'da oynadığımız dönemde çok gençtim ve benimle çok ilgilendi. Kariyerimle ilgili çok konuştuk. Takımından ayrıldığını paylaştığında 'Come to Beşiktaş' yorumunu yaptım. Gomis'le birlikte oynamak isterim ama o yorum bir şakaydı. Taraftarımızın çok kullandığı bir slogan olarak yazdım. Bu durumu başkanımıza ve yöneticilere sormak lazım.