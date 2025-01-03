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Ghezzal'dan Beşiktaş açıklaması: Çok özel...

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#Rizespor#Beşiktaş#Ghezzal
Ghezzaldan Beşiktaş açıklaması: Çok özel...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 23:03

Rizespor formasıyla eski takımı Beşiktaş'a karşı mücadele eden Rachid Ghezzal, 1-1 biten maçın ardından açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan ve önemli istatistiklere imza atan Rachid Ghezzal, Rizespor formasıyla eski takımına karşı oynadığı maçın ardından konuştu.

Duygusal bir maç oynadığını söyleyen Cezayirli futbolcu; "Benim için özel bir karşılaşma oldu. Eski takım arkadaşlarıma karşı oynadım. Beşiktaş'ta özel günlerim geçti. Maça gelecek olursak karşılaşmanın ilk yarısında bazı pişmanlıklarımız olabilir. Maçın genelinde de aynı şekilde. İlk yarıda 45 dakika boyunca çok iyi oynadık, pozisyonlara girdik. İkinci yarıda biraz düşüş yaşadık. Genel anlamda pişmanlıklarımız var." dedi.

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#Rizespor#Beşiktaş#Ghezzal

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