Ghezzal ve Amir'li Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında!

Haberin Devamı

Siva 4 Eylül Stadı bugün Süper Lig’de hem zirve yarışını hem de küme düşme hattını ilgilendiren bir maça sahne olacak. 23. haftaya 21 puanla 14. sırada giren Demir Grup Sivasspor, 39 puanla 4. basamakta yer alan Beşiktaş’ı konuk edecek. Saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

GEDSON, REDMOND, SALİH, JOSEF YOK

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan futbolculardan Yatabare oynamayacak; Ulvestadt ve N’Jie’nin durumu maç saatinde belli olacak. 5 maçlık galibiyet serisi hafta içinde Karagümrük karşısında (1-1) sona eren Beşiktaş’ta ise cezalı Gedson ile sakat olan Josef, Salih ve Redmond yok. Siyah beyazlılarda yeni transfer Amir Hadziahmetovic’in ilk 11’de oynaması beklenirken, sakatlığı tamamen iyileşen Ghezzal da 3.5 ay sonra maç kadrosuna alındı.

Haberin Devamı