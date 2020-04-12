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GeriFutbol Gheorghe Popescu: "Galatasaray'da tarih yazdık"
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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2020 - 19:05,Son Güncelleme:

Gheorghe Popescu: "Galatasaray'da tarih yazdık"

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Gheorghe Popescu: "Galatasaray'da tarih yazdık"
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Popescu Popescu, UEFA Kupası finalinde oynadıkları Arsenal maçı hakkında konuştu.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadroda yer alan Gheorghe Popescu, karantina günlerinde Arsenal ile oynanan final maçını izleyeceğini söyledi.

"O GÜNÜ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Karantina günlerinde Romanya-Sovyetler Briliği, Craiova-Arges ve Galatasaray-Arsenal maçlarını izleyeceğini açıklayan Popescu, "UEFA finalindeki Arsenal maçında Galatasaray'da tarih yazdık. Müthiş bir dayanışma, müthiş bir gündü. O günü hiç unutmayacağım" dedi.

Popescu sözlerini, "Barcelona'daki arkadaşlarımla konuştuğumda, çok şükür durumları iyi. Tabi ki dünya zor dönemden geçiyor. Umarım en kısa sürede bu zorlu günleri atlatırız" ifadeleriyle tamamladı.

 

Gheorghe Popescu: Galatasarayda tarih yazdık

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