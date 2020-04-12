Gheorghe Popescu: "Galatasaray'da tarih yazdık"

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadroda yer alan Gheorghe Popescu, karantina günlerinde Arsenal ile oynanan final maçını izleyeceğini söyledi.

"O GÜNÜ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Karantina günlerinde Romanya-Sovyetler Briliği, Craiova-Arges ve Galatasaray-Arsenal maçlarını izleyeceğini açıklayan Popescu, "UEFA finalindeki Arsenal maçında Galatasaray'da tarih yazdık. Müthiş bir dayanışma, müthiş bir gündü. O günü hiç unutmayacağım" dedi.

Popescu sözlerini, "Barcelona'daki arkadaşlarımla konuştuğumda, çok şükür durumları iyi. Tabi ki dünya zor dönemden geçiyor. Umarım en kısa sürede bu zorlu günleri atlatırız" ifadeleriyle tamamladı.





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