Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in takımı Rangers, Slavia Prag karşısında! Öne çıkan iddaa tercihi...

Bu bir ilandır

RANGERS

- İskoçya Premiership'te bitime 6 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers, geçtiğimiz hafta sonunu da ligde bay geçerek 1-1'in rövanşı öncesi oldukça fazla dinlenme/hazırlanma şansı buldu.

- Sağ bek James Tavernier (kaptan) ve orta sahadan Ryan Jack sakat. Tavernier yerine sağ bekte 2001'li Nathan Patterson oynarken, orta alanda ilk maça kıyasla bir değişiklik olabilir.

- Çekya'da TD Steven Gerrard, "Kamara, Devis & Aribo" tercih etmişti ancak orta alanda üstün olan taraf rakipti. Rövanşta bu 3 isimden birinin yerine Scott Arfield'ı ilk 11'de görürsek şaşırmayalım.

- Hücumda da Alfredo Morelos biraz etkisiz gibiydi fakat "9 numara" olarak yine tercih edilecektir. Kanatlarda da bir kez daha Ryan Kent ile Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'i görmemiz çok olası...

- İlk maçın Rangers adına en önemli anı, 90. dakikada 39'luk eldiven Allan McGregor'un "kedi gibi" uzayıp muhteşem bir kurtarış yapmasıydı. Rövanşta da onun tecrübesine çok ihtiyaç olacak.

SLAVIA PRAG

- Slavia Prag belki Rangers gibi şampiyonluğunu erkenden ilan etmedi ama açık farkla kendi liginde lider durumda bulunuyor.

- İlk maçta takım adına atılan tek golün sahibi olan Nicolae Stanciu bu sezon 31 resmi maçta 17 gol katkısı (11 gol 6 asist) yaparak çok önemli işlere imza attı.

- Deplasman kafilesinde stoper David Zima cezası, orta saha oyuncuları Petr Sevcik ile Ibrahim Traore sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Zima'nın yerine stoperde Simon Deli izleyeceğiz.

- Stanciu'nun çevresinde Peter Olayinka ve Abdallah Sima gibi etkili kanat oyuncuları var.

- "6 numara" Tomas Holes, Ibrox zeminin bir kısmının kötü olduğunu gördüklerini ve bu durumun kendileri için avantaj olabileceğini belirtti. Çekya Ligi'ndeki zeminler de berbat haldeymiş.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Rangers iç sahada oynadığı son 10 resmi maçı kazandı! (10 maç - 27 gol)

- Slavia Prag'ın deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçın 5'inde "karşılıklı gol" oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Rangers kazanır" oldu!

%37'lik kesim 1-1'in rövanşında Glasgow'un bu sezon tek hakimi olan Rangers'ın 90 dakika içinde galip gelmesini bekliyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ HANGİ TERCİHİ ÖNERİYOR?

Rövanşta gol atmak zorunda olan Slavia Prag olunca, Rangers da Hagi, Kent ve Morelos ile birçok kontra şansı bulacaktır.

Çok bariz savunma hataları yapılmazsa ilk yarıdan gol çıkması da sürpriz olur.

İkinci yarı kıyamet kopacak!

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Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in Rangers ile en özel anları! İzleyelim...