Gheorghe Hagi, milli maç öncesi açıkladı: 'Türkiye'nin tek avantajı var!'

Haberin Devamı

Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, Türkiye ile Romanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rumen basınından Prosport'a konuşan Hagi, müsabakanın Türkiye'de oynanmasına ve Hakan Çalhanoğlu'nun performansına dikkat çekti.

Hagi'nin röportajından öne çıkan kısımlar:

Ianis Hagi ve takım arkadaşları, Türkiye ile oynayacakları Dünya Kupası barajına nasıl hazırlanıyor?

"Her gün, her konuşmada bu konuyu mutlaka hatırlıyoruz. Takım tamamen odaklı! Hepi topu bu maça konsantreler ve umuyorum ki iyi bir form yakalayacaklar ve sürpriz yaratacaklar."

Türkiye maçı için favori taraf kim?

"Çoğu kişi Türkiye’yi favori gösteriyor ama sadece kendi sahalarında oynadıkları için! Bence tek avantajları bu. Biz de Avrupa Şampiyonası’na katılan bir Romanya milli takımıyız, tecrübemiz var."

Haberin Devamı

Türkiye’nin en önemli oyuncusu kim?

"Hakan Çalhanoğlu çok deneyimli bir oyuncu. Şu anda oynadığı kulüplerdeki performansı, deneyimi ve yaşıyla takım için çok önemli bir oyuncu."

Maçın atmosferi ve baskısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Stadyum önemli değil, sahada ülke için oynayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar! Bu bir mücadele olacak ve duyguları iyi yönetmeyi bilmemiz lazım. Takımın bunu yapacak tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum."

Mircea Lucescu’nun rolü ne kadar önemli?

"Oyuncular fark yaratır ama antrenör başarının planlayıcısıdır. Lucescu, tüm deneyimiyle oyunculara güven ve cesaret verecek. Saha dışında planlamayı, taktiği ve analizleri o yapıyor."

Türkiye karşısında kazanmak için ipuçları nelerdir?

"İyimser ve özgüvenli olmalıyız. Bunu herkese, özellikle taraftarlara yansıtmalıyız. Bir maç ve her şey mümkün. Umarım iyi bir gün yakalar ve sahada gerekeni yaparız!"