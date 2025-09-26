Gheorghe Hagi, Galatasaray maçını tribünden takip etti!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Alanyaspor-Galatasaray maçını tribünden takip etti.

Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianıs Hagi, sezon başında Alanyaspor'a transfer olmuştu.

Maça yedek kulübesinde başlayan Ianis Hagi, mücadelenin 71. dakikasında oyuna dahil oldu.

'BENİM İÇİN ÖZEL BİR DURUM BU'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ianis Hagi, "Gerçekten çok iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. 22 şutumuz var. Son şampiyona karşı oynadık. Zor bir maçtı. Biz böyle devam etmek istiyoruz ama bu yetmiyor 3 puanın da gelmesi gerekiyor. Benim ve ailem için çok özel bir durum bu. İstanbul'da çok güzel yıllar geçirdik, babam da başarılı oldu. Babamın tribünde olması ve beni izlemesi beni mutlu ediyor. Çok küçükken beni izlemeye başladı ve umarım kariyerimin sonuna kadar devam eder." ifadelerini kullandı.

