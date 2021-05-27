MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGetafe'nin yeni teknik direktörü Jose Miguel Gonzalez oldu! Enes Ünal...
GeriFutbol Getafe'nin yeni teknik direktörü Jose Miguel Gonzalez oldu! Enes Ünal...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Getafe'nin yeni teknik direktörü Jose Miguel Gonzalez oldu! Enes Ünal...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Getafe'nin yeni teknik direktörü Jose Miguel Gonzalez oldu! Enes Ünal...

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği, İspanya 1. Futbol Ligi kulüplerinden Getafe, teknik direktör Jose Miguel Gonzalez ile anlaştığını duyurdu.

Getafe, yaptığı yazılı açıklamada, "Michel" lakaplı Gonzalez ile iki sezonluk sözleşme imzalandığını bildirdi.

Kariyerinde Sevilla, Malaga, Olympiakos, Marsilya gibi takımları çalıştıran 58 yaşındaki İspanyol teknik direktör, son olarak 2019-2020 sezonunda Meksika'nın Pumas UNAM kulübünde görev aldı.

Michel, 2009-2011 yılları arasında da Getafe'yi çalıştırmıştı.

Getafenin yeni teknik direktörü Jose Miguel Gonzalez oldu Enes Ünal...

Bu arada Getafe'nin eski teknik direktörü Jose Bordalas ise Valencia Kulübü ile anlaştı.

Getafenin yeni teknik direktörü Jose Miguel Gonzalez oldu Enes Ünal...

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi