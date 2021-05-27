Getafe'nin yeni teknik direktörü Jose Miguel Gonzalez oldu! Enes Ünal...

Getafe, yaptığı yazılı açıklamada, "Michel" lakaplı Gonzalez ile iki sezonluk sözleşme imzalandığını bildirdi.

Kariyerinde Sevilla, Malaga, Olympiakos, Marsilya gibi takımları çalıştıran 58 yaşındaki İspanyol teknik direktör, son olarak 2019-2020 sezonunda Meksika'nın Pumas UNAM kulübünde görev aldı.

Michel, 2009-2011 yılları arasında da Getafe'yi çalıştırmıştı.

Bu arada Getafe'nin eski teknik direktörü Jose Bordalas ise Valencia Kulübü ile anlaştı.

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