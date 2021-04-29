Getafe'de forma giyen Enes Ünal: "En iyi dönemimdeyim..."

Milli futbolcu Enes Ünal, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında İspanyol gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19'un futbolda oluşturduğu ortamdan ve yaşadığı sakatlık sorunundan dolayı kendi ritmini yakalamakta zaman zaman zorlandığını anlatan Enes, "Sonunda en iyisini sahada vermeye başladım. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. En iyi dönemimde olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Futbolda asla en iyi seviyenin bilinmediğini, daha iyisini de yapabileceğini kaydeden Enes, ilk sezonunu geçirdiği Getafe'de alışma döneminin bittiğini ve başarılara odaklandığını söyledi.

Enes, "Getafe'de çok mutluyum ve umarım ben de takımla La Liga'da uzun yıllar kalmaya devam ederiz. Bu takımın kalitesine ilişkin kimsenin şüphe duyacağını sanmıyorum. Küçük detaylardan galibiyet almakta sorunlar yaşıyorduk ama son maçlarda bunu çözdük. Getafe'nin La Liga'da kalacağından hiçbir zaman şüphe duymadım. Rahatım." şeklinde konuştu.

Getafe'nin zorlu bir sezon geçirdiğini ama ligde kalacaklarına inançlarının tam olduğunu kaydeden Enes, "Yaşamda olduğu gibi futbolda da kolay bir şeyden çok büyük zevk almazsın. Yaşam da futbol da bu yüzden güzel ve ben bunun keyfini çıkartıyorum. Çok fazla gayret, üzüntünün ardından güçlü bir şekilde çalışmaya devam edersen bunun karşılığını alıyorsun." ifadelerini kullandı.

La Liga'da sezon sonuna doğru bazı maçların seyircili oynanması ihtimaliyle ilgili bir soruya ise Enes, "İnşallah. Seyircisiz oynamak gerçekten üzücü. Aynı enerjiyi yakalayamıyorsunuz. Her maç aynı şey. Seyircisiz, heyecansız, sanki hep aynı maçları oynuyorsunuz. İnşallah taraftarlar en kısa sürede tribünlere döner." diye cevap verdi.

20 takımın mücadele ettiği ve son 3 takımın küme düşeceği ligde, bitime 5 hafta kala Getafe 34 puanla 15. sırada yer alıyor.

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