Real Betis, Getafe'ye konuk olduğu son sekiz La Liga maçının beşinde rakibinin filelerini havalandıramadı.

Real Betis, en üst lig seviyesinde 2011/12'den bu yana ilk kez bir sezonun ilk üç maçını da kazanmak için sahaya çıkıyor.

Çıktığı son iki La Liga maçında da gol atan Real Betis orta sahası William Carvalho (toplam 2 gol), daha önceki 44 karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı. Getafe forması giyen Jaime Mata, Betis'e rakip olduğu son üç La Liga maçının ikisinde rakip fileleri havalandırdı.

Getafe Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Getafe Real Betis maçı bu akşam saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.