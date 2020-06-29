Getafe ile Real Sociedad'ın La Liga maçına iddaa'da 30.00 oran verdiler! Mutlaka oynayın...

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GETAFE - REAL SOCIEDAD

Salgın dönüşünü Granada yenilgisiyle yapan Getafe, sonrasında oynadığı 3 maçtan da 1'er puanla ayrıldı.

Real Sociedad ve Valencia'nın da kötü gittiği bir dönemde olmanın verdiği şansla hala Avrupa bileti için avantajlı bir konumda, 6. sırada bulunuyorlar...

Real Valladolid karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Djene Dakonam'ın yokluğunda stoper ikilisinin Xabier Etxeita ile Chema Rodriguez'den oluşması bekleniyor.

Real Sociedad ise formunu dibe vurdurdu... Alaves, Real Madrid derken Celta Vigo'ya da kaybettiler ve üst üste 3 yenilgi ile Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaştıkları gibi Avrupa Ligi'nin de an itibariyle dışında kaldılar.

Savunmanın yükselen değeri Diego Llorente de Celta maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve TD Imanol Alguacil savunmanın sağında Joseba Zaldua, solunda Aihen Munoz ile başlayacak. Ortada ise Robin Le Normand ve Aritz Elustondo izleyeceğiz.

Salgın öncesini de hesaba katarsak son 8 lig maçını boş geçen Alexander Isak yerine, hücumun en ilerisinde Willian Jose'nin yer alması şaşırtıcı olmaz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındakş son 6 maçın 5'ini Getafe kazandı.

- Getafe!nin ligdeki son 6 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Real Sociedad ligdeki son 6 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 4 mağlubiyet)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Getafe kazanır" oldu!

%19'luk kesim salgın dönüşü sonrası formu yerlerde olan Real Sociedad karşısında ev sahibine güveniyor...

%15 gibi dikkat çeken bir kesim ise "İY2/MS1" tercihini kuponlarına koymuş ve 30.00 oranlı sürpriz seçimi bekliyor.

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