GeT RiGhT, profesyonel oyunculuğu bıraktı

14 senelik profesyonel serüvenin ardından 30 yaşındaki İsveçli profesyonel erkek CS:GO oyuncusu Christopher ‘GeT RiGhT’ Alesund, profesyonel oyunculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Dexerto’ya verdiği röportajda, yoluna Twitch’te tam zamanlı yayın yaparak devam edeceğini söyledi.

Oldukça başarılı ve tanınan CS:GO oyuncusu olan GeT RiGhT, verdiği bu haberle profesyonel sahnenin sıkı takipçisi milyonlarca hayranını üzdü.

Eski Ninjas in Pyjamas oyuncusu, bir diğer CS:GO efsanesi Patrik 'f0rest' Lindberg ile olan ortaklığına son vermiş olacak. GeT RiGhT, verdiği röportajda f0rest’ı kariyerinin en önemli noktası olarak tanımladı. İkili, 2009’dan bu yana birlikte rekabetçi CS:GO sahnesinde omuz omuza yer aldı.

Ancak oyuncu her ne kadar profesyonel sahadan çekiliyor olsa da CS:GO’yu bırakıyor değil. “Bu sahnede büyüdüm ve bu yüzden de gelişmeye devam etmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım.” diyen GeT RiGhT, CS:GO’yu bırakmayacağını söylüyor.

Henüz Twitch’te kesin nasıl bir yol izleyeceğinden emin olmayan oyuncu, League of Legends ve Warzone gibi oyunları deneyebileceğine değindi. Valorant’a geçmek ve profesyonel sahnesinde yer almak gibi bir planı olmadığını söyleyen kıdemli oyuncu, Riot Games’in oyununun ileride CS:GO’yu yerinden edebilecek bir potansiyeli olduğunu düşündüğünü söyledi.