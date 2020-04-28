Gerson Rodrigues için Fenerbahçe açıklaması! Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin, Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Dinamo Kiev'li forvet Gerson Rodrigues ile ilgilendiği haberlerinin çıkmasının ardından transfer için açıklama geldi.

Fatih Mert, Rodrigues için şöyle konuştu;

"Gerson Rodrigues'le ilgili bir teklif olmadığını bize söylediler. Rodrigues'in bonservis bedeli çok yüksek. Onun durumuna sezon sonunda bakacağız. Fenerbahçe ile ilgili somut bir şey yok" (Ajansspor)