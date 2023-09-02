Geri dönüşleri çok seviyoruz

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Gemi ne kadar büyükse fırtına da o kadar güçlü oluyor. Bir teknik direktörden daha fazlası olan Mourinho söylemişti bu sözleri. Milletler Ligi’ndeki başarımızla Dünya 1 numarası olduğumuz andan itibaren fırtınaların çok daha güçlü olacağını biliyorduk. Son Avrupa Şampiyonu İtalya, tam bir takım oyunu oynayarak yarı final maçının başından sonuna kadar bunu yaşattı, hissettirdi bize. Geriye düştüğümüz maçta, harika bir geri dönüşle, karakter ortaya koyarak 3-2 kazanmak bizi altın madalyaya 1 adım daha yaklaştırdı. 2003 ve 2019 gümüş, 2011-2017 ve 2021’de bronz madalya kazandığımız Avrupa Şampiyonası arenasında 4 sene sonra tekrar finaldeyiz. Büyük gurur!

EGONU, BUZ GiBi

Antrapova ile maça başlayan İtalya, asıl liderini benchten sahaya taşıdı. Egonu’nun maç boyu soğukkanlılığı ve istikrarlı performansı İtalyanlara büyük ivme kazandırdı. Pietrini ile köşeden, Danesi ve Lubian ile ortadan dengeyi bulurken, libero Fersino’nun etkili manşet ve defansları İtalyanları maçta tuttu.

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VARGAS VARKEN DAHA KOLAY

Tam bir takım oyunu oynadığımızı söylersem eksik kalmış olurum. Zaman zaman Hande ve Ebrar’ın taşıyıcılığı bizi bir yere kadar götürdü. Zaman zaman Eda ve Zehra’nın atakları nefes aldırdı. Bloklarda alışık olduğumuz ritmi bulamadık diyebiliriz. Cansu ve Elif dengesi de Santarelli’nin doğru zamanlamasıyla bu maç özelinde de işledi. Vargas’ın verimli olmadığı anlarda aklımıza gelen soru işaretleri; Ebrar’ı pasör çaprazına, Kübra’yı ortaya, Derya veya İlkin’i de köşeye almayı deneyebilir miydik? Sonuçta antrenörün kararlarına saygı duymak gerekiyor.

Sonuç olumlu olduğundan bu konu üzerinde daha fazla durmanın da bir anlamı kalmıyor. 5. sette de düğümü çözen iki oyuncu Vargas ve Elif oldu diyebiliriz. Vargas’ın liderliği tekrar ele almasıyla nelerin olabileceğini daha iyi gördük. Pasör Elif’in sete başlaması da kilit kararlardan biriydi. Teknik, taktik yorumlardan çok, en büyük alkış takımımızın ortaya koyduğu karakterdir. Geri dönüşler hiçbir zaman kolay olmamıştır. Şampiyonluğu ne kadar istediğimizi bir kere daha ispatladık. TEBRiKLER!

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