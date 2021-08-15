Gerd Müller kimdir, hangi takımlarda oynamıştı? Gerd Müller'in biyografisi

3 Kasım 1945 tarihinde dünyaya gelen Gerd Müller, futbol yaşamına 1963 yılında TSV 1861 Nördlingen takımında başlamıştı. Attığı gollerden dolayı "Bombacı" lakabı takılan Müller, 1963-1981 yıllarında Almanya'nın 1861 Nördlingen ve Bayern Münih ile ABD'nin Fort Lauderdale Strikers takımlarında oynamıştı.

Gerd Müller, efsanesi haline geldiği Bayern Münih'te 607 maça çıkıp 566 gole imza atmıştı.

Ayrıca 1972 yılında Bayern Münih ve Almanya millî takımı formalarıyla toplamda 85 gole ulaşan Gerd Müller, bir takvim yılı içerisinde en fazla gol atan futbolcu unvanını 40 yıl elinde tutmuştur. Fakat Lionel Messi 09.12.2012 tarihinden itibaren bu rekorun yeni sahibidir.

Bayern Münih'te dörder lig ve Almanya Kupası, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası zaferi elde eden Müller, 1970'te Altın Top ödülünü kazanmıştı.

Futbol tarihinin en iyi golcüleri arasında gösterilen Müller, 62 karşılaşmada görev yapıp 68 gol attığı Almanya Milli Takımı'nda 1972 Avrupa Şampiyonası ve 1974 Dünya Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.