Gerçek kahraman Simon Kjaer! Christian Eriksen hayatını kurtardı...
Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan Danimarka kaptanı Simon Kjaer, soğukkanlılığı ile Christian Eriksen'in hayatını kurtardı.
Eriksen’in düşmesinin ardından savunmadan koşarak gelerek, önce Eriksen’in boynunu düzeltti ve rahat nefes almasını sağladı.
Kalp masajı yapılırken, Eriksen’in eşi Sabrina Kvist, stattaki diğer birkaç Danimarkalı taraftarla birlikte sahaya koşarken taç çizgisinde ağladı.
O esnada Sabrina Kvist’in yanına giden Kjaer, soğukkanlı bir şekilde tesellide bulundu ve son durum hakkında bilgi verdi.
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