Gerard Pique'nin önerisi için çarpıcı yorumlar! 0-0'a puan verilmeli mi verilmemeli mi?

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Her 2 takım taraftarlarının büyük heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ortaya konan futbol da skor da hiç kimseyi tatmin etmedi. Öyle ki dev derbi 2014-15’ten bu yana ilk yarısı isabetli şuta, kornere ve ofsayta sahne olmayan ilk Süper Lig maçı oldu. Galatasaray 1, Fenerbahçe 3 isabetli şutla maçı tamamlasa da maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Süper Lig tarihinde en fazla golsüz beraberliğe sahne olan rekabet de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 20 maçta yaşandı.

PIQUE'DEN ÇARPICI ÖNERİ

Sergilenen futboldan çok maç sonu açıklamalar ve Sloven hakem Slavko Vincic’in yönettiği bir derbiyi geride bırakmışken 0-0 biten maçlarla ilgili Barcelona’nın ve İspanya futbolunun efsane isimlerinden Gerard Pique’den çarpıcı bir öneri geldi.

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BİR ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREK

Kendisi gibi İspanyol futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Iker Casillas’ın youtube kanalına konuk olan Gerard Pique, 0-0 sona eren karşılaşmalarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Bir stada gidip 100, 200, 300 Euro’ya kadar para harcıyorsunuz ve maç 0-0 bitiyor, böyle bir şey olamaz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Şu önerinin üzerinde düşünülebilir. Eğer bir maç 0-0 biterse, takımlar sıfır puan almalı. Böyle olursa maçlarda 70. dakikadan itibaren daha fazla pozisyon olmaya başlar.” Peki bu konuda otoriteler ne düşünüyor? İşte yanıtı...

UĞUR MELEKE: ÇÖZÜM; BERABERLİĞİN CAZİBESİNİ DÜŞÜRMEK

2000’lerde-2010’larda defalarca yazdım, Süper Lig’in eğlencesi yavaş yavaş azalıyor. Sebebi de her an görevini kaybetme korkusuyla yaşayan teknik adamların emniyetli futbol anlayışı. Maçım berabere biterse bu hafta da kovulmam düşüncesi. Bu düşünce de bizim gibi teknik adam türbülansı yüksek bir ligi esir aldı. Ancak sadece bizde de değil dünyanın çeşitli liglerinde-turnuvalarında da artık yaşanıyor bu sorun. Çözümü ya teknik adam türbülansını durdurmak ya da beraberliğin cazibesini düşürmek. Fransa Ligi’nde 2000’lerde maç başı gol ortalaması 2’ye kadar düşmüştü. Efsanevi futbol adamı Hidalgo’nun önerilerinden biriydi, 0-0’a sıfır puan vermek. Birkaç önerisi daha vardı; gollü beraberliğe 2 puan, beraberliklerde seri penaltı atışlarına gidilmesi gibi. Ben 0-0’a 0 puan fikrine zaten ezelden beri sıcak bakıyorum. Ancak bizim ligin ivedilikle çözmesi gereken bir konu da şu: Nasıl bir teknik adam yılda maksimum 2 kulüpte çalışabiliyorsa, bir takım da yılda azami 2 hocayla imza atabilecek. İkincisi de ayrılırsa altyapı hocasıyla devam edecek. Bence bizim ilk atmamız gereken adımlardan biri bu.

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GÜNTEKİN ONAY: DAHA FAZLA GOL ATANA DAHA ÇOK ÖDÜL VERİLEMELİ

Gerard Pique’nin önerisi bence futbolda bir devrim yaratabilir. Futbolda bazı şeyler değişmeli. İzleyenler özellikle de yenei jenerasyon 90 dakika boyunca maç izlemekten hoşlanmıyor. Daha fazla aksiyon, daha fazla hareket izlemek istiyor. Artık günümüz futbolunda bir Maradona’nın sihri, Brezilyalı Ronaldo’nun harika çalımları, Messi’nin yeteneği yok. Rakibi durdurmak ve bozmaya yönelik oyunlar çok yaygınlaştı. Özellikle de bizim ligimizde. Kimse kaleye şut atılmayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi izlemekten de hoşnut değil. O yüzden Pique’nin fikrini değerli buluyorum. Eğer böyle bir kural getirilirse daha gole yönelik, ofansif oyunlar ortaya çıkacaktır. Ben futbolda daha çok gol atan takıma daha fazla ödül veren bir uygulamayı da destekliyorum.

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BANU YELKOVAN: GOLSÜZ MAÇLARA CEZA LİGİN KALTESİNE KATKI SAĞLAMAZ

İlk anda kulağa “hücum etmeyi teşvik eden” gibi gelebilir. Ancak, futbolun doğası ve mevcut istatistikler bu fikri aslında desteklemiyor. Bu soruyu doğru ele alabilmek için maçların kaçta kaçı 0-0 bitiyor diye bakmak lazım ki inanın zannedildiği kadar çok değil. 0-0 maçlar futbolun doğasını belirleyen bir faktör değil. Yüzde 90’dan fazla maçta en az bir gol atılıyorken, golsüz biten maçları cezalandırmak ligin genel kalitesine pozitif bir katkı sağlamaz bence.

Ayrıca futbol sadece hücum üzerine kurulu bir oyun değil ki?1980’lerin Milan’ı veya 2000’lerin Juventus’u gibi takımları düşünün. Onları yok mu sayacağız? Ya da 0-0 maçlarda puan verilmezse, alt sıralardaki takımlar büyük ekiplere karşı nasıl gol atacak? Nasıl puan alacak? Güç dengesi, güçlüler lehine daha da dengesizleşir. “İyi futbol” her zaman çok gol atmak anlamına gelmiyor. Bu karar zaten nadir görülen bir durumu gereğinden fazla cezalandırmaya, küçük takımları daha da zor durumda bırakmaya, ligin rekabet dengesini büyük takımlar lehine bozmaya yarar ve futbolun iki yönlü bir oyun olduğunu, hücum kadar savunmanın da önemli olduğunu unutturur. Hücum futbolunu desteklemek istiyorsak başka çözümler düşünmeliyiz bence.

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