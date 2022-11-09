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Gerard Pique'den olaylı veda! Son maçına çıkamadı...

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#Gerard Pique#Barcelona#Osasuna
Gerard Piqueden olaylı veda Son maçına çıkamadı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 08:51

Futbolu bırakma kararı alan Gerard Pique'nin zorlu maçın son bölümünde oyuna girerek son kez forma giymesi planlanıyordu ancak gördüğü kırmızı kart işleri değiştirdi.

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Geçtiğimiz günlerde Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sürpriz bir şekilde futbolu bırakma kararı aldığını duyuran Gerard Pique, Osasuna maçının sonlarında oyuna girip futbola veda edecekti ancak işler umduğu gibi gitmedi.

Osasuna karşısında devreyi 1-0 geride ve 10 kişi kapatan Barcelona'da ilk yarının son düdüğün ardından kaptan Gerard Pique saha ortasındaki hakem ekibinin yanına giderek şiddetli itirazda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Gil Manzano da itirazlardan dolayı 35 yaşındaki oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Tecrübeli oyuncu böylece kariyerinin son maçında oyuna girme şansını kaybetti ve uzun yıllar unutulmayacak bir vedaya imza attı.

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#Gerard Pique#Barcelona#Osasuna

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