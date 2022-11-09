Gerard Pique'den olaylı veda! Son maçına çıkamadı...

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Geçtiğimiz günlerde Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sürpriz bir şekilde futbolu bırakma kararı aldığını duyuran Gerard Pique, Osasuna maçının sonlarında oyuna girip futbola veda edecekti ancak işler umduğu gibi gitmedi.

Osasuna karşısında devreyi 1-0 geride ve 10 kişi kapatan Barcelona'da ilk yarının son düdüğün ardından kaptan Gerard Pique saha ortasındaki hakem ekibinin yanına giderek şiddetli itirazda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Gil Manzano da itirazlardan dolayı 35 yaşındaki oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Tecrübeli oyuncu böylece kariyerinin son maçında oyuna girme şansını kaybetti ve uzun yıllar unutulmayacak bir vedaya imza attı.