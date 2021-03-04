Gerard Pique'den Barcelona'ya kötü haber!

Barcelona, dün akşam oynanan rövanş maçında Sevilla'yı uzatmalar sonucu 3-0 mağlup etmiş ve Kral Kupası'nda finale yükselmişti. 2-0'ın rövanşında maçı uzatmaya götüren golü 90+4'te atan Gerard Pique, uzatma bölümünde dizinden sakatlanmış ancak kendisini zorlayıp maçı tamamlamıştı.

Pique'ye gece yapılan kontrollerde büyük bir probleme rastlanmamış ancak bu sabah yapılan detaylı kontrolde dizindeki burkulma sonucu iç yan bağlarında zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Pique'nin sahalara dönüşüyle ilgili bilgi verilmedi ancak PSG ile gelecek hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını kaçırması bekleniyor.

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