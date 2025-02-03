Gerard Pique’den Andorra'ya tehdit: ‘Eğer istediklerimizi yapmazlarsa başka ülkeye taşınacağız'

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1 Temmuz 2008 tarihinden 1 Ocak 2023 tarihine kadar İspanyol ekibi Barcelona’nın formasını terleten Gerard Pique, bordo mavililerle olan sözleşmesinin sonuna gelinmesinin ardından profesyonel futbol kariyerini noktalamıştı.

O tarihten bu yana kendine özgü kurallarıyla düzenlenmiş olan uluslararası futbol organizasyonu Kings League başta olmak üzere çeşitli sportif yatırımlara imza atan eski futbolcunun Andorra’da sahibi olduğu FC Andorra isimli futbol takımında ise işler yolunda gitmiyor. Pique’nin ekibi sahada her ne kadar iyi sonuçlar alsa da ülkenin hükümetiyle ters düşmeye devam ediyor. 38 yaşındaki spor insanı, dün akşam yaptığı açıklamalarla Andorra Hükümeti’ne ateş püskürdü.

“BU ŞEKİLDE DEVAM EDERLERSE…”

İspanya’nın üçüncü en üst düzey ligi olan RFEF Birinci Ligi’nin 22. haftasında Andorra FC, evinde Ourense’yi ağırladı. Karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sonuçlanırken sahanın zemini Andorra Hükümeti’nin destek verdiği rugby takımının antrenmanları nedeniyle yıpranmış durumdaydı.

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Mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Pique ise hükümete ateş püskürdü. İspanyol eski futbolcu, hükümete yönelik tehditler de içeren konuşmasında şunları söyledi: “Eğer Andorra Hükümeti bize hemen biz çözüm yolu bulmazsa başka kararlar vereceğiz. Bu şekilde devam edemeyiz. Bu kabul edilemez. 6 yıldır buradayız. Burada ne kadar ciddi bir proje yürüttüğümüzü fazlasıyla gösterdik. Bu kulübe ve ülke ekonomisine katkı yapıyoruz. Geçmişte elde edilen veriler bizi destekliyor.”

NOT: 1942 yılında kurulan Andorra FC, İspanya Futbol Federasyonu’na bağlı bir kulüp olarak 1948’den beri İspanya’nın profesyonel liglerinde mücadele ediyor. Bu sayede UEFA tarafından düzenlenen organizasyonlarda yer alma hakkı kazanıyorlar.

“BAŞKA ÜLKEYE TAŞINACAĞIZ”

Bu cümlelerin ardından sertlik dozajını arttıran Pique, hükümetin başka bir stadyuma taşınma önerisini kabul etmeyeceklerini belirterek basın toplantısına nokta koydu. 38 yaşındaki ünlü sportif iş insanı, şu ifadeleri kullandı:

“Biz şu an oynadığımız mevcut stadyuma 4 milyon euroluk yatırım yaptık. Hükümetin bize önerdiği yeni stadyuma saygı duyuyoruz ancak oraya taşınmayacağız. Rugby takımının burada kalmasını istiyorlar çünkü o kulübün sahipleriyle iyi ilişkileri var. Bu şekilde devam ederlerse kulübü Andorra’nın dışına taşıyacağız.”

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ANDORRA FC LİGDE 10.

Son maçında Ourense ile evinde 0-0 berabere kalan Andorra FC, geride kalan 22 haftanın sonunda 29 puan topladı ve RFEF Birinci Ligi’nin 10. Basamağında.