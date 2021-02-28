Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo itirafı: 'Maçları kaybedince...'

Spor Arena Dış Haber | Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, 2016'dan beri birlikte olduğu partneri hakkında konuştu.

Sportweek dergisine konuşan Rodriguez, ''Ronaldo'dan çok şey öğrendim. Beni sürekli motive etmeyi başarıyor. İlk başlarda onun yanında antrenman yapmaya utanıyordum. Çünkü o Cristiano Ronaldo. Ama daha sonra büyük sevgisiyle beni motive etti. Aile benim için her şeyden önce gelir. O yüzden çocuklar ve Ronaldo benim için ilk sıradadır.'' sözlerini kullandı.

''HAYAL EDEBİLECEĞİM EN MÜKEMMEL EŞ''

2018'den beri Cristiano Ronaldo ile birlikte Torino'da yaşayan Georgina Rodriguez, ''Çocukların bahçede oynayabileceği büyük bir evde yaşıyoruz. Burada hiçbir şeyi özlemiyoruz ve mutluyuz. Tabii rahat bir şekilde dışarı çıkamıyoruz ama maskeler sayesinde bazen tanınmadan yürüyebiliyoruz. Cristiano harika bir baba ve hayal edebileceğim en mükemmel eş.'' dedi.

''CRISTIANO HARİKA BİR KARIŞIM!''

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun maçları kaybetmesinden sonra nasıl hissettiği sorusuna ise ''Eğer maçlar istediği gibi gitmezse tabii mutlu olmuyor. Ama o da futbolun nasıl bir şey olduğunu biliyor. Bazen kazanırsınız bazen kaybedersiniz. Yenilgiyi kabul edip daha iyi olmaya çalışıyor. Kendini eleştirebiliyor, sorumluluk hissediyor ve işini çok severek yapıyor. Cristiano harika bir karışım.'' şeklinde konuştu.

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