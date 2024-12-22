Georges Mikautadze transferine net cevap: Galatasaray'daki tüm futbolculardan iyi | Avrupa'nın en ölümcül hattı olur

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Mauro Icardi’nin sakatlığından sonra bitiricilik konusunda problemler yaşayan Galatasaray bu sorunu elit bir forvet ile çözmenin peşinde. Bu bağlamda Lyon’un sene başında 18 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Georges Mikautadze Galatasaray’ın transfer listesine girdi. Ligue 1’de sadece 5 kez ilk 11 başlayıp 4 gol 1 asistlik katkı yapan forvet, daha çok süre almak istediği bir takımda oynamak istiyor. Bu olası transferi Mikautadze’yi yakından tanıyan Gürcü gazeteciler Saba Sabanadze ve Cotne Kinkladze Spor Arena’ya özel olarak yorumladı.

Gürcü gazetecilerin değerlendirmeleri şu şekilde:

SABA SABANADZE (LEADERSPORT.GE):

“ÇOK TEKNİK VE HAREKETLİ BİR OYUNCU”

Mikautadze çok teknik ve hareketli bir forvet. Ayrıca, örneğin Gürcistan milli takımında Kvaratskhelia ve Chakvetadze'nin olduğu gibi, gol atmak için teknik bir ofansif orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Ayrıca takım arkadaşlarına attığı iyi paslarla da öne çıkıyor. Bitiriciliği ve saha görüşü çok üst seviyede.

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“OSIMHEN İLE MUHTEŞEM BİR İKİLİ OLURLAR”

Galatasaray'da Mikautadze ve Osimhen ikilisini görmek ilginç olurdu. Muhteşem bir ikili olurlar diye düşünüyorum. Önemli olan kendine güvenmesi ve pozisyonunda oynatılması. Kaleci ve defans oyuncularının hatalarından faydalanan, rakiplerini bu hatadan dolayı affetmeye hazır olmayan forvetler kategorisine ait. Bunun açık bir örneği, geçen yıl Kıbrıs milli takımına karşı attığı gol ve bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda Kvaratskhelia'nın attığı gol, Mikautadze’nin defans oyuncularının pasını kesip hızlı bir atak sırasında Khvicha'ya iyi bir asist yaptığı gol. Kurnaz ve fırsatçı bir golcü.

“TRANSFERİ BANA ZOR BİR İHTİMAL OLARAK GELİYOR”

Çok alışılmışın dışında bir forvet oyuncusu. Uzun zamandır onun tarzında bir forvetimiz olmadı. Yaklaşık 4 yıldır milli takımda oynuyor ve şimdiden 16 gol attı. Onu Galatasaray’da izlemek keyifli olacaktır. Ancak transfer olur mu olmaz mı açıkçası bana zor bir ihtimal gibi geliyor.

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COTNE KINKLADZE:

“MIKAUTADZE’NIN KALİTESİNİ TARTIŞMAYA GEREK YOK”

Mikautadze, Galatasaray'a gitmeyecek. O, büyüdüğü ve en çok sevdiği evi olan Lyon'da. İyi bir formda ve yakında Lyon'da vazgeçilmez bir figür olacak. 9 numara oyuncusu olarak pozisyonu muhteşem ve topu nereye vuracağını biliyor. Kalitesini tartışmaya gerek olduğunu düşünmüyorum.

“TÜRKİYE’YE TRANSFERİ DOĞRU OLMAZ, LYON’DA ÖNEMLİ BİR FİGÜR”

Türkiye'ye gelmesi doğru olmaz, Avrupa Şampiyonası'nın en golcü oyuncusu, yıllardır çok gol atmış, en iyi 5 ligde kalmalı. Yaş olarak bakarsak da Türkiye Ligi yerine daha iyi lige gidebilir. Ama dediğim gibi Lyon onun evi ve orada değişilmez bir figür. Lyon kulübünde devam edeceğini düşünüyorum.

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“ÖLÜMCÜL BİR FORVET HATTI…”

Mikautadze şu an Galatasaray’ın her oyuncusundan iyi. Ancak Victor Osimhen gibi bir isimle oynaması rakiplere büyük tehlikeler yaratacaktır. Ölümcül bir forvet hattı olur. Avrupa’nın en iyi hücum hatlarından biri olabilir.