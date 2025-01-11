Georges Mikautadze kimdir, nereli, kaç yaşında? Galatasaray ile adı anılan Georges Mikautadze hangi takımlarda oynadı?

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Fransız futbolcu Georges Mikautadze, özellikle forvet pozisyonunda gösterdiği performansla dikkat çeken genç bir yetenek olarak öne çıkmıştır. Fransa'nın Lyon şehrinde doğan Mikautadze, profesyonel futbol kariyerine Fransa'da başlamış, ardından çeşitli kulüplerde forma giymiştir. En son Olympique Lyon'da oynayan futbolcu, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki etkileyici oyunuyla büyük takımların ilgisini çekmiştir. Peki, Georges Mikautadze kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

GEORGES MİKAUTADZE KİMDİR?

Georges Mikautadze, 31 Ekim 2000'de Fransa'nın Lyon şehrinde doğdu. Aslen Gürcistanlı olan Mikautadze, futbol kariyerine Fransa'da başladı ve erken yaşta yeteneklerini göstermeye başladı. Forvet oyuncusu olarak sahada görev alan Mikautadze, genç yaşlarına rağmen etkili oyunuyla dikkat çekmeye başladı. Mikautadze'nin milli takım kariyeri de dikkat çekicidir; 2021 yılında Gürcistan milli takımına çağrılmış ve 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ilk maçına çıkmıştır​.

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GEORGES MİKAUTADZE KARİYERİ

Georges Mikautadze'nin profesyonel futbol kariyeri, Fransa'nın FC Metz kulübüyle başladı. Metz'de önemli bir çıkış yakalayarak, kulübün Ligue 1'e yükselmesine katkı sağladı. 2023-2024 sezonunda, bu takımla birlikte başarılı bir performans sergileyen Mikautadze, ardından 2023'ün yazında Hollanda'nın Ajax kulübüne transfer oldu. Ancak Ajax'ta beklentilerin altında kalan oyuncu, 2024'ün Ocak ayında eski kulübü Metz'e kiralık olarak geri döndü. Burada tekrar formunu bulan Mikautadze, birçok gol atarak dikkatleri üzerine çekti. 2024'ün Temmuz ayında ise Lyon'a transfer oldu​.

Mikautadze, Lyon'da geçirdiği kısa sürede de etkili performansını sürdürdü ve 2024 UEFA Avrupa Ligi'nde iki gol attı. Şu anda Lyon'da 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır​.

Georges Mikautadze, kariyerindeki her kulüpte gösterdiği performansla genç yaşta büyük bir potansiyele sahip olduğunu kanıtlamıştır ve özellikle Avrupa'nın üst düzey kulüpleriyle ilgili transfer söylentileri her geçen gün artmaktadır.