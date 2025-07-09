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George Gardi'den Victor Osimhen sözleri: 'Çalışıyoruz!'

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#Galatasaray#Victor Osimhen#George Gardi
George Gardiden Victor Osimhen sözleri: Çalışıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 20:04

Victor Osimhen transferini tamamlamak için Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu ile birlikte İtalya'ya giden menajer George Gardi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Victor Osimhen için çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY TEKLİFİ 75 MİLYON EURO'YA YÜKSELTTİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre;  Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euroya ulaşan yeni bir teklif yaptı.

Haberin detaylarında, sarı - kırmızılıların bu ücreti 5 yılda taksitlerle ödemeyi önerdiği belirtilirken, son kararın artık Napoli'de olduğu aktarıldı.

METİN ÖZTÜRK '48 SAAT' DEDİ

Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk, sabah saatlerinde basın mensuplarına yaptığı konuşmada "Osimhen'in Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Oyuncu bize yakın. İmza atılmadan bu işler belli olmaz. 48 saat içerisinde bu iş sonuçlanır." dedi.

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George Gardiden Victor Osimhen sözleri: Çalışıyoruz

 GARDI, DI MARZIO'YA KONUŞTU

Galatasaray'ın transfer komitesinde yer alan Abdullah Kavukçu ile birlikte İtalya'ya Nijeryalı futbolcunun bonservisini almaya giden menajer George Gardi, açıklamalarda bulundu.

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'ya konuşan Gardi, "Osimhen'i Galatasaray'a geri getirmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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 ABDULLAH KAVUKÇU KONUŞMAMAYI TERCİH ETTİ

Abdullah Kavukçu ise kendisine yöneltilen soruları cevaplamamayı tercih etti.

 

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#Galatasaray#Victor Osimhen#George Gardi

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