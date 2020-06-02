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GeriFutbol George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e kınama cezası!
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 21:38,Son Güncelleme:

George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e kınama cezası!

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George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e kınama cezası!
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Macaristan Futbol Federasyonu, attığı gol sonrası "George Floyd için adalet" yazılı tişörtü gösteren Tokmac Nguen'e kınama cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, disiplin kurulunun oyuncuya kınama cezası verdiği, hareketin tekrarlanması halinde fiili ceza uygulanacağı duyuruldu.

FIFA, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sahada tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için kulüplere ve organizatörlere çağrıda bulunmuştu.

George Floydu anan Tokmac Nguene kınama cezası

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