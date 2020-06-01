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Basketbol
Haber Giriş: 01.06.2020 - 14:15,Son Güncelleme:

JR Smith, George Floyd protestolarına damga vurdu! Tekme tokat dövdü

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JR Smith, George Floyd protestolarına damga vurdu! Tekme tokat dövdü
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George Floyd'un ölümünün ardından protestoların sürdüğü ABD'de, Cleveland Cavaliers'ın eski yıldızı JR Smith kamyonetinin camını kıran bir adamı döverken görüntülendi. Smith, olay sonrası paylaştığı videoda "Küçük beyaz şe...sizlerden biri nereye gittiğini bilmiyordu ve kamyonetimin camını kırdı. Yakaladım ve k.çına tekmeyi bastım" ifadesini kullandı.

George Floyd’un polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesi sonrası ABD genelinde protestolar tüm şiddetiyle sürüyor. NBA'de son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen ve şu an boşta olan JR Smith, çok konuşulan bir görüntüye imza attı.

34 yaşındaki basketbolcu, protestoların sürdüğü Los Angeles'ta arabasına zarar verdiğini söylediği bir kişiyi tekme tokat döverken görüntülendi.

"YAKALADIM VE TEKMEYİ BASTIM"
Olay yaratan görüntüler sonrası açıklama yapan JR Smith, "Küçük beyaz şe...sizlerden biri nereye gittiğini bilmiyordu ve kamyonetimin kahrolasıca camını kırdı. Yakaladım ve k.çına tekmeyi bastım. Bu nefret suçu değil, benimle bir sorunu olmayan kimseyle bir problemim yok” ifadelerini kullandı.

JR Smith, George Floyd protestolarına damga vurdu Tekme tokat dövdü

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