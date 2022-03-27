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George Clooney Derby'ye talip oldu!

#Derby#George Clooney#Championship
George Clooney Derbyye talip oldu

Championship’te yer alan Derby County’yi satın almak için ünlü aktör George Clooney'nin harekete geçtiği belirtildi.

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Dünyaca ünlü aktör George Clooney, bir dönem Premier Lig’de mücadele eden, şu anda Championship’te yer alan Derby County’yi satın almak üzere harekete geçti.

Şu sıralar ekonomik sorunlarla boğuşan Derby County’nin geleceği için harekete geçebileceğini belirten 60 yaşındaki oyuncunun, takımın menajeri Wayne Rooney ile iletişimde olduğu belirtildi.

Clooney “Derby County harika geçmişi olan çok iyi bir kulüp. Eminim çok iyi bir geleceği olacak” diyerek takıma olan ilgisini belirtti. Bir dönem Malaga’yı almak isteyen ancak bu hamlesi gerçekleşmeyen Clooney “Belki bir futbol takımına sahip olmak benim için yeni bir adımdır” dedi.

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#Derby#George Clooney#Championship

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