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George Baldock'un ölümünde cinayet şüphesi var mı? 3 gün önce maça çıkmıştı, detaylara ulaşıldı...

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#Yunanistan#George Baldock#Panathinaikos
George Baldockun ölümünde cinayet şüphesi var mı 3 gün önce maça çıkmıştı, detaylara ulaşıldı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 13:59

Panathinaikos'un 31 yaşındaki Yunan milli oyuncusu George Baldock, evinin havuzunda ölü bulunmuştu. Konuyla ilgili detaylara ulaşıldı.

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Yunanistan Süper Ligi'ndeki Panathinaikos futbol takımının oyuncularından George Baldock'un dün gece evinin havuzunda ölü bulunduğu bildirildi.

"ÇOK ŞAŞKIN VE ÜZGÜNÜZ"

Panathinaikos, X hesabından bugün yaptığı paylaşımda "George'umuzun kaybı nedeniyle çok şaşkın ve üzgünüz. Panathinaikos ailesi kendisinin talihsiz ölümü nedeniyle yasta. George Baldock'un ailesi ve sevenlerinin yanındayız." ifadeleri yer aldı.

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HAVUZDA ÖLÜ BULUNDU! CİNAYET ŞÜPHESİ VAR MI?

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre Baldock'un İngiltere'de ikamet eden eşi, kendisine uzun süre telefonda ulaşamayınca Baldock'a bakması için eve tanıdık birini gönderdi. Eve gelen kişi, Yunanistan milli futbol takımında da forma giyen Baldock'u havuzda ölü buldu.

Yapılan ilk adli tıp incelemesinde, cinayet şüphesi olmadığı bildirildi.

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31 yaşındaki Baldock'un havuzda bulunmadan yaklaşık 5 saat önce hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

3 GÜN ÖNCE SAHAYA ÇIKTI

31 yaşındaki futbolcu, Panathinaikos'un Olympiakos'u ağırladığı derbide forma giymiş ve 75. dakikada kenara gelmişti.

GEORGE BALDOCK'UN KARİYERİ

2017 yılına kadar Milton Keynes'in MK Dons takımında sağ bek olarak yetişen Yunan futbolcu, Tamworth ve Oxford United gibi kulüplerde kiralık olarak forma gitmişti. Sonrasında Sheffield United'da 7 sezon geçirdi. Baldock, geçtiğimiz yaz Panathinaikos'a transfer olmuş ve bu sezon 4 maçta 214 dakika sahada kalmıştı.

 

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#Yunanistan#George Baldock#Panathinaikos

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