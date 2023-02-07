Gent’ten Türkiye için dayanışma örneği

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Suriye’yi de etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yabancı spor kulüpleri, Türkiye ve Suriye’ye desteklerini göstermeye devam ediyor.

Bu doğrultuda, Belçika Ligi ekiplerinden KAA Gent, karşılaşmalarını oynadığı 20 bin kapasiteli Ghelamco Arena’yı Türk bayrağı ile aydınlattı.

Belçika ekibi ’Dayanışma’ başlığı altında yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye yıkıcı bir depremle sarsıldı. Tüm KAA Gent ailesinin düşünceleri, etkilenen bölgede yaşayanlar ve bu doğal afetten etkilenen herkesle birlikte" ifadelerine yer verildi.

Gent, iki ülkenin bayraklarının bugün akşama kadar stadyumu ışıklandırmaya devam edeceğini belirtti.

Belçika ekibi ayrıca açıklamasında dayanışma, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.