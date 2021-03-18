Genshin Impact x KFC etkinliği aşırı kalabalık nedeniyle iptal edildi

Genshin Impact’in geliştiricisi miHoYo, KFC ile ortak bir etkinlik düzenledi. Genshin Impact x KFC tavuk kova alan müşteriler, oyunda KFC logosunun da olduğu bir skin almak için koda sahip olacaktı. Bununla birlikte farklı menülerle farklı özle ürünler kazanma imkânı da sunuluyordu.

Etkinlik Çin’de büyük bir ilgiyle karşılanmakla birlikte aşırı yoğunluktan dolayı Shanghai ve Hangzhou’da iki şube kapatıldı. Sonrasında ise aşırı yoğunluğa sebep olan Genshin Impact etkinliğini COVID-19 pandemisi sebebiyle kaldırdığını duyurdu. Eğer farklı lokasyonlarda da benzer yoğunluk yaşanırsa başka şubelerin de etkinliği iptal etmeleri olası.

miHoYo, Çin dışındaki Genshin Impat hayranlarının da benzer etkinlik haberleriyle bilgilendireceklerinin sözünü verdi.