Genshin Impact Tapestry of Golden Flames etkinliği detayları

Genshin Impact, oyunculara mücadele ederek ödüller kazanabileceği yeni bir etkinlik sunuyor. Bunun yanı sıra Lost Riches etkinliği de hâlâ sürüyor, ilgili oyuncular etkinliği kaçırmadan bir göz atmak isteyebilir.

Event Wish "Tapestry of Golden Flames" - Boosted Drop Rate for "Frolicking Flames" #Yoimiya (Pyro)! Travelers, stock up on weapons and characters in the event wish to make your party stronger in combat! #GenshinImpact pic.twitter.com/bvlOflxvdj

Genshin Impact Tapestry of Golden Flames etkinliği, 10 Ağustos’ta başlayıp ayın sonunda, 31 Ağustos’ta son bulacak.

Etkinlik boyunca, etkinliğe özel 5-yıldızlı karakter “Frolicking Flames” Yoimiya (Pyro), büyük bir drop-rate boost’u edinecek.

Etkinlik boyunca 4-yıldızlı karakterler “Mujina Ninja” ·Sayu (Anemo), “Kätzlein Cocktail” ·Diona (Cryo), ve “Blazing Riff” ·Xinyan (Pyro) büyük bir drop-rate boost’u edinecek.

Genshin Impact sosyal medya üzerinden ayrıca bu ay içinde başka etkinliklerin olacağının haberini de verdi.

Paimon's Sneak Peek at Version 2.0 New Events - Phase II



Hello, Travelers~

Paimon has got the scoop on the latest event. Click the picture below for a quick overview! The "Lost Riches" event is currently underway, so be sure not to miss it!#GenshinImpact pic.twitter.com/DRs5qWxBZo