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Haber Giriş: 11.08.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Genshin Impact Tapestry of Golden Flames etkinliği detayları

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Genshin Impact Tapestry of Golden Flames etkinliği detayları

Genshin Impact Tapestry of Golden Flames etkinliği 10 Ağustos’ta başlıyor.

Genshin Impact, oyunculara mücadele ederek ödüller kazanabileceği yeni bir etkinlik sunuyor. Bunun yanı sıra Lost Riches etkinliği de hâlâ sürüyor, ilgili oyuncular etkinliği kaçırmadan bir göz atmak isteyebilir.

Genshin Impact Tapestry of Golden Flames etkinliği, 10 Ağustos’ta başlayıp ayın sonunda, 31 Ağustos’ta son bulacak.

Etkinlik boyunca, etkinliğe özel 5-yıldızlı karakter “Frolicking Flames” Yoimiya (Pyro), büyük bir drop-rate boost’u edinecek.

Etkinlik boyunca 4-yıldızlı karakterler “Mujina Ninja” ·Sayu (Anemo), “Kätzlein Cocktail” ·Diona (Cryo), ve  “Blazing Riff” ·Xinyan (Pyro) büyük bir drop-rate boost’u edinecek.

Genshin Impact sosyal medya üzerinden ayrıca bu ay içinde başka etkinliklerin olacağının haberini de verdi.

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