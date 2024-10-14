Genoa, Mario Balotelli transferini bitmek üzere!

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2023/2024 sezonunda Adana Demirspor'un formasını giyen Mario Balotelli, yaz transfer döneminin sonunda kulüpsüz kalmıştı.

Şu sıralarda ülkesi İtalya'da antrenmanlarını sürdüren 34 yaşındaki futbolcu ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

GENOA BALOTELLI'Yİ İSTİYOR

İtalyan gazetesi SportMediaSet'in haberine göre yaşanan sakatlık sorunları sebebiyle hücum hattında sıkıntı yaşayan Genoa, Balotelli'yi transfer ederek bu sorunu çözmek istiyor.

İki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın çok yakın olduğu bilgisi de aktarıldı.

İTALYA'DA SERBEST OYUNCULAR TRANSFER EDİLEBİLİYOR

Yaz transfer dönemi biten İtalya'da takımlar serbest oyuncu statüsünde bulunan futbolcuları kadrolarına katabiliyor.

HAYALİM BOCA JUNIORS DEMİŞTİ

Genoa'ya transfer olması beklenen Balotelli, 20 Mayıs 2024 tarihinde Sergio Agüro'nun internet üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına konuk olmuştu.

İtalyan futbolcu, bu yayında şu ifadeleri kullanmıştı: "Adana Demirspor ile olan kontratım sona eriyor. Hayalim Boca Juniors'ta oynamak."

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DAHA ÖNCE İTALYA'DA OYNADI

İtalya Serie A'ya geri dönmeye hazırlanan tecrübeli oyuncu, daha önce ligin dev ekipleri Milan ve Inter'de forma giymişti.

ADANA DEMİRSPOR FORMASIYLA 26 GOL ATTI

34 yaşındaki futbolcu, 2022/2023 ve 2023/2024 sezonlarında Adana Demirspor'un formasını giymişti.

Akdeniz ekibiyle toplam 51 maça çıkan Balotelli, takımına 26 gol - 8 asistlik katkı sağlamıştı.,

GENOA LİGDE 18. SIRADA

Ligde oynadığı 7 maçın sonunda 5 puan toplayan Genoa, Serie A'nın 18. basamağında bulunuyor.

Cenova merkezli ekip, Serie A'nın sekizinci haftasında evinde Bologna'yı ağırlayacak. 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.