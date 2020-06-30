Serie A'da Juventus'u 52 kez konuk eden Genoa, 22 galibiyet alırken 19 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Serie A'nın 2013/14 sezonundan bu yana Juventus'un deplasmanda en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Genoa. Serie A'da oynadığı son iki iç saha maçında yedi gol yiyen Genoa, daha önceki beş karşılaşmada sekiz gole izin vermişti. Maçın oynandığı haftaya Serie A lideri olarak giren takımları konuk ettiği son dört karşılaşmanın üçünü kazanan Genoa, bu galibiyetlerden ikisini Juventus'a karşı aldı.

Son üç Serie A maçında kalesini gole kapatan Juventus, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2018'de yakalamıştı. Genoa Teknik Direktörü Davide Nicola, Serie A kariyerinde Juventus'a rakip olduğu beş maçı da kaybetti.

Genoa forveti Andrea Favilli, Serie A kariyerindeki ilk maça Şubat 2016'da Juventus formasıyla çıkmıştı. Juventus orta sahası Rodrigo Bentancur, Serie A kariyerindeki ilk maça Genoa karşısında çıkmış ve o karşılaşmada ilk asistini yapmıştı.

Genoa Juventus maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Genoa Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.