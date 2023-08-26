×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Genoa, Galatasaray'dan Dubois ve Berkan'ı istiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Berkan Kutlu#Leo Dubois
Genoa, Galatasaraydan Dubois ve Berkanı istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 07:00

İtalya Serie A ekibi Genoa, Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu ve Leo Dubois'yı transfer etmek için girişimlerine başladı.

Haberin Devamı

Transferde hareketli bir dönem yaşayan Galatasaray kadrosuna birçok isim katarken takımdan ayrılıklar da gündemde. Son olarak İtalyan ekibi Genoa’nın iki futbolcu için sarı kırmızılı kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. Daha önce talip olduğu Berkan Kutlu için yeniden devreye giren İtalyan kulübünün yöneticileri ayrıca Leo Dubois için de teklifte bulundu. Berkan için 5 milyon Euroluk bir teklif yapan Genoa’nın Dubois için 4 milyon Euro’dan kapıyı açtığı ileri sürüldü.

Galatasaray’ın her iki transfer için de teknik direktör Okan Buruk’tan onay beklediği ve transfer izni çıkarsa masaya oturacağı kaydedildi.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Alpaslan Öztürk ile yollar ayrıldı Spor Arenaya verdiği röportajda serzenişte bulunmuştu...Galatasaray'da Alpaslan Öztürk ile yollar ayrıldı! Spor Arena'ya verdiği röportajda serzenişte bulunmuştu...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Berkan Kutlu#Leo Dubois

BAKMADAN GEÇME!