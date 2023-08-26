Genoa, Galatasaray'dan Dubois ve Berkan'ı istiyor!

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Transferde hareketli bir dönem yaşayan Galatasaray kadrosuna birçok isim katarken takımdan ayrılıklar da gündemde. Son olarak İtalyan ekibi Genoa’nın iki futbolcu için sarı kırmızılı kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. Daha önce talip olduğu Berkan Kutlu için yeniden devreye giren İtalyan kulübünün yöneticileri ayrıca Leo Dubois için de teklifte bulundu. Berkan için 5 milyon Euroluk bir teklif yapan Genoa’nın Dubois için 4 milyon Euro’dan kapıyı açtığı ileri sürüldü.

Galatasaray’ın her iki transfer için de teknik direktör Okan Buruk’tan onay beklediği ve transfer izni çıkarsa masaya oturacağı kaydedildi.