Gennaro Gattuso'dan Mauro Icardi için açıklama!

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Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşta kalan ve henüz bir kulüple sözleşme imzalamayan Icardi için yeni bir gelişme yaşandı.

Arjantinli golcünün ismi, Lazio ile anılırken transfer gerçekleşmemiş ve sebebinin Gattuso olduğu belirtilmişti.

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Venezia ile oynayacakları maç öncesinde Icardi transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı.

İşte Gennaro Gattuso'nun sözleri;

Kalitesini kimse tartışamaz, 250 gol atmış bir oyuncu ama biz tercihlerimizi daha önce yaptık; Pinamonti ve Gudmundsson dedik. Oyunculara bir kez söz verdin mi tükürdüğünü yalamayacaksın. Icardi’ye olan tüm saygımla söylüyorum bunu.

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HİÇ BULAŞMAK İSTEMEDİM

Konuyu başkanla da konuştum, bu işe hiç bulaşmak istemedim. Birileri kadro dışı kalmak zorunda kalacak ve bu hiç hoş bir durum değil; buna takım içi dengeler denir ve soyunma odasının dengesini bozacak hatalar yapamazsınız. Sonradan kulübede ya da tribünde oturtacağın adamı transfer etmenin alemi yok; bunu ancak altyapıdan çıkardığın bir gençle yapabilirsin.