Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yeni yatırım: Çankırı'ya 32 milyon TL'lik tesis

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çankırı’ya 32 milyon liralık yatırım yapacak. Dün bakanlıkta imzalanan protokolde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı’nın spor ve gençlik anlamında yeni bir aşamaya geçtiğini aktaran Kasapoğlu, “Bugün günlerden Çankırı, diyoruz. Gençlerimizi yarınlara daha donanımlı hazırlamak için ortaya koyduğumuz çalışmalarla, imzalayacağımız yeni yatırımlarla, yeni bir aşamaya geçeceğiz. Yarınların değişik branşlarındaki şampiyonlarına ve gençlerine yarınlara yürüyüşlerinde, donanımlı bilim insanları, profesyoneller olmaları adına imkanları sunacağız.

YENİ TESİSLER YAPILACAK

Geçtiğimiz günlerde Çankırı merkezdeki havuzumuzun protokolünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Tüm branşlarıyla spor yapan, gençlerimizi kötü alışkanlıklara değil, spora, güzele koştuğu bir Çankırı’yı inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Protokoller kapsamında Çankırı’ya 3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılacak ve 1 sahanın tamamlanacak. Ayrıca 2 adet halı saha, 6 adet kapalı halı saha, 4 adet gençlik merkezi, 2 adet spor salonu, güreş sahası için 500 kişilik tribün, spor salonu, futbol sahalarında oluşan 3 adet spor tesisinin bakım ve onarımı yapılacak.